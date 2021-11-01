В Чижовке автобус сбил трёх человек на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В микрорайоне Чижовка столкнулись два автобуса. Пострадали пешеходы. ДТП случилось вечером 31 октября на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель автобуса МАЗ двигался в направлении Ташкентской. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с впереди ехавшим автобусом. От удара транспортное средство выкатилось на пешеходный переход, где сбило трех человек. Они переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавших доставили в больницу.