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В Чижовке автобус сбил трёх человек на пешеходном переходе

01 ноября 2021 15:44
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Новости Беларуси. В микрорайоне Чижовка столкнулись два автобуса. Пострадали пешеходы. ДТП случилось вечером 31 октября на улице Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Чижовке автобус сбил трёх человек на пешеходном переходе-1

Водитель автобуса МАЗ двигался в направлении Ташкентской. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с впереди ехавшим автобусом. От удара транспортное средство выкатилось на пешеходный переход, где сбило трех человек. Они переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавших доставили в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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