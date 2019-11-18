Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Женщина подозревается в мошенничестве

Новости Беларуси. Женщина подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет, Сечко Светлана Васильевна подозревается в том, что обманным путём завладела деньгами физических и юридических лиц в размере более 3 900 000 рублей.

Фигурантка «продавала» строящиеся квартиры и получала деньги в долг якобы под развитие производства, однако не собиралась исполнять принятые на себя обязательства.