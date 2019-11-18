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Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Женщина подозревается в мошенничестве

18 ноября 2019 11:56
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Новости Беларуси. Женщина подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. 

Как сообщает Следственный комитет, Сечко Светлана Васильевна подозревается в том, что обманным путём завладела деньгами физических и юридических лиц в размере более 3 900 000 рублей. 

Фигурантка «продавала» строящиеся квартиры и получала деньги в долг якобы под развитие производства, однако не собиралась исполнять принятые на себя обязательства. 

Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Женщина подозревается в мошенничестве-1

Фото: Следственный комитет 

Подозреваемая заключала договоры от своего имени, имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия». Уже установлено 40 случаев противоправной деятельности. Есть основания полагать, что пострадавших может быть больше. 

Если вы пострадали от действий Светланы Сечко, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо 102. 

Осенью 2019 года была задержана минчанка, которая «оказывала помощь» в продвижении очереди на строительство квартиры.

Женщина брала денежное вознаграждение и тратила его на своё усмотрение – подробнее здесь

# Мошенничество # происшествия # Светлана Сечко

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