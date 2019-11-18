Ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Женщина подозревается в мошенничестве

Новости Беларуси. Женщина подозревается в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
Как сообщает Следственный комитет, Сечко Светлана Васильевна подозревается в том, что обманным путём завладела деньгами физических и юридических лиц в размере более 3 900 000 рублей.
Фигурантка «продавала» строящиеся квартиры и получала деньги в долг якобы под развитие производства, однако не собиралась исполнять принятые на себя обязательства.
Фото: Следственный комитет
Подозреваемая заключала договоры от своего имени, имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия». Уже установлено 40 случаев противоправной деятельности. Есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.
Если вы пострадали от действий Светланы Сечко, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо 102.
Осенью 2019 года была задержана минчанка, которая «оказывала помощь» в продвижении очереди на строительство квартиры.
Женщина брала денежное вознаграждение и тратила его на своё усмотрение – подробнее здесь.