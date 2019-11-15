В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом
Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями.
Как сообщает Следственный комитет, в четверг в больницу позвонил мужчина, который сказал, что его мать «зарезала» отца. Медики немедленно уведомили об этом правоохранителей.
Фото: Следственный комитет
Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте.
Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз.
Фото: Следственный комитет
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана.
Выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Лидском районе во дворе одного из домов было обнаружено тело мужчины.
В его убийстве подозревался сводный брат – подробнее здесь.