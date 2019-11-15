В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом

Как сообщает Следственный комитет, в четверг в больницу позвонил мужчина, который сказал, что его мать «зарезала» отца. Медики немедленно уведомили об этом правоохранителей.

Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями.

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте.

Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз.