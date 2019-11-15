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В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом

15 ноября 2019 08:05
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Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями. 

Как сообщает Следственный комитет, в четверг в больницу позвонил мужчина, который сказал, что его мать «зарезала» отца. Медики немедленно уведомили об этом правоохранителей. 

В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом-1

Фото: Следственный комитет 

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте. 

Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз. 

В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом-4

Фото: Следственный комитет 

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана. 

Выясняются все детали случившегося. 

На прошлой неделе в Лидском районе во дворе одного из домов было обнаружено тело мужчины.

В его убийстве подозревался сводный брат – подробнее здесь

# Убийство # происшествия

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