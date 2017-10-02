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В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током

02 октября 2017 13:41
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Новости Беларуси. 1 октября днем 11-летний ребенок забрался на крышу вагона поезда на железнодорожной станции Сморгонь, дотронулся до контактного провода под напряжением и получил травмы. 

По информации Следственного комитета, мальчик был госпитализирован с ожогами рук и ног. Площадь повреждений тела ребенка превысила 50% его тела. 

Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели – в том числе и друзья школьника, которые находились с ним во время инцидента. Назначен ряд экспертиз. 

Пострадавшего мальчика характеризуют положительно, он воспитывается в благополучной семье. 

Следователи напоминают о важности соблюдения техники безопасности на железной дороге. 

В июне 2017 года студента убило током на станции Минск-Сортировочный, а его товарищу обожгло 80 % тела – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай

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