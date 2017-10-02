В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током

Новости Беларуси. 1 октября днем 11-летний ребенок забрался на крышу вагона поезда на железнодорожной станции Сморгонь, дотронулся до контактного провода под напряжением и получил травмы.
По информации Следственного комитета, мальчик был госпитализирован с ожогами рук и ног. Площадь повреждений тела ребенка превысила 50% его тела.
Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели – в том числе и друзья школьника, которые находились с ним во время инцидента. Назначен ряд экспертиз.
Пострадавшего мальчика характеризуют положительно, он воспитывается в благополучной семье.
Следователи напоминают о важности соблюдения техники безопасности на железной дороге.
В июне 2017 года студента убило током на станции Минск-Сортировочный, а его товарищу обожгло 80 % тела – здесь подробнее.