В Сморгони 11-летний мальчик забрался на крышу поезда: ребенок получил сильный удар током

Новости Беларуси. 1 октября днем 11-летний ребенок забрался на крышу вагона поезда на железнодорожной станции Сморгонь, дотронулся до контактного провода под напряжением и получил травмы.

По информации Следственного комитета, мальчик был госпитализирован с ожогами рук и ног. Площадь повреждений тела ребенка превысила 50% его тела.

Выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели – в том числе и друзья школьника, которые находились с ним во время инцидента. Назначен ряд экспертиз.

Пострадавшего мальчика характеризуют положительно, он воспитывается в благополучной семье.

Следователи напоминают о важности соблюдения техники безопасности на железной дороге.