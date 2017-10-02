Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе

Новости Беларуси. В Глубокском районе пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома.

Как сообщает УСК по Витебской области, 30 сентября днем мальчик находился во дворе вместе с родственниками, к которым приехал с отцом и дядей накануне.