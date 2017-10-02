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Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе

02 октября 2017 11:55
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Новости Беларуси. В Глубокском районе пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома.

Как сообщает УСК по Витебской области, 30 сентября днем мальчик находился во дворе вместе с родственниками, к которым приехал с отцом и дядей накануне.

Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе-1

Фото: СК

Мальчик пропал из виду. Спустя 10 минут отец нашел сына около настила в пруду, который не был ничем огражден.

Скорая помощь констатировала смерть мальчика.

Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе-4

Фото: СК

Проводится проверка и ряд экспертиз, будут опрошены свидетели. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется положительно.

В начале сентября 1,5-годовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей

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