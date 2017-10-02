Пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома в Глубокском районе

Новости Беларуси. В Глубокском районе пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома.
Как сообщает УСК по Витебской области, 30 сентября днем мальчик находился во дворе вместе с родственниками, к которым приехал с отцом и дядей накануне.
Новости Беларуси. В Глубокском районе пятилетний мальчик утонул в пруду во дворе дома.
Как сообщает УСК по Витебской области, 30 сентября днем мальчик находился во дворе вместе с родственниками, к которым приехал с отцом и дядей накануне.
Фото: СК
Мальчик пропал из виду. Спустя 10 минут отец нашел сына около настила в пруду, который не был ничем огражден.
Скорая помощь констатировала смерть мальчика.
Фото: СК
Проводится проверка и ряд экспертиз, будут опрошены свидетели. Семья, в которой проживал ребенок, характеризуется положительно.
В начале сентября 1,5-годовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе – здесь подробнее.