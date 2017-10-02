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Подробности гибели новорожденных в Березино: девочки родились живыми

02 октября 2017 11:09
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух новорожденных девочек в Березино.

По информации СК, обе девочки родились живыми. 

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Подробности гибели новорожденных в Березино: девочки родились живыми -1

Возбуждено уголовное дело по факту причинения матерью смерти по неосторожности. Продолжается расследование, в рамках которого будет проведен ряд экспертиз.

Напомним, что 28 сентября в ванной комнате одной из квартир в Березино были обнаружены две мертвые новорожденные девочки. Их мать умерла в больнице после домашних родов. Известно, что женщина не состояла на учете по беременности.

У 29-летней жительницы Березино остался шестилетний сын – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Татьяна Белоног

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