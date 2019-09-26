В Минской области за сутки произошло три пожара: один человек погиб

Новости Беларуси. На пожаре в Молодечно погиб мужчина. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки по улице Строителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС быстро потушили пламя, но хозяина спасти не удалось. Причина пожара устанавливается.

Еще одно происшествие произошло в Смолевичском районе. В агрогородке Курково загорелся жилой дом. В результате пожара повреждена кровля, стены и имущество. Муж хозяйки с травмами различной степени тяжести госпитализирован.