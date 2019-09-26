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В Минской области за сутки произошло три пожара: один человек погиб

26 сентября 2019 15:22
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Новости Беларуси. На пожаре в Молодечно погиб мужчина. Возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки по улице Строителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС быстро потушили пламя, но хозяина спасти не удалось. Причина пожара устанавливается.

В Минской области за сутки произошло три пожара: один человек погиб-1

Еще одно происшествие произошло в Смолевичском районе. В агрогородке Курково загорелся жилой дом. В результате пожара повреждена кровля, стены и имущество. Муж хозяйки с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В Минской области за сутки произошло три пожара: один человек погиб-4

И еще один пострадавший на пожаре в Минском районе. Возгорание произошло в дачном доме в садоводческом товариществе «Природа» около деревни Малая Воловщина. Спасатели потушили пламя. Хозяин дома с ожогами госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

В Минской области за сутки произошло три пожара: один человек погиб-7

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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