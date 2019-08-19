Прямой эфир

В Червенском районе пьяный водитель сбил 6-летнего велосипедиста

19 августа 2019 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Червенском районе 6-летний мальчик-велосипедист попал под колеса автомобиля, который двигался в попутном направлении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несчастный случай произошел в агрогородке Любишино.

В Червенском районе пьяный водитель сбил 6-летнего велосипедиста-1

55-летний водитель был пьян, притом пройти медицинский осмотр отказался. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мальчик госпитализирован.

В Червенском районе пьяный водитель сбил 6-летнего велосипедиста-4

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса
19 августа 2019 14:10

В Ляховичском районе МАЗ выехал на встречку из-за отвалившегося колеса

В Гомеле мужчина угрожал молодым людям пневматическим пистолетом
19 августа 2019 13:53

В Гомеле мужчина угрожал молодым людям пневматическим пистолетом

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска
19 августа 2019 13:45

Сообщения об опасности продолжают поступать в различные организации Минска