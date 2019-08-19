В Червенском районе пьяный водитель сбил 6-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. В Червенском районе 6-летний мальчик-велосипедист попал под колеса автомобиля, который двигался в попутном направлении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несчастный случай произошел в агрогородке Любишино.
Новости Беларуси. В Червенском районе 6-летний мальчик-велосипедист попал под колеса автомобиля, который двигался в попутном направлении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несчастный случай произошел в агрогородке Любишино.
55-летний водитель был пьян, притом пройти медицинский осмотр отказался. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мальчик госпитализирован.