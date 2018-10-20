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В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека

20 октября 2018 06:50
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Новости Беларуси. 19 октября в Чериковском районе машина врезалась в трактор с плугами.  

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 40-летняя водитель за рулём Renault Logan ехала по трассе Могилёв – Чериков – Костюковичи. Примерно в семь вечера иномарка совершила наезд на двигавшийся перед ней трактор «Белорус» с пахотными плугами.  

В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека-1

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В аварии на месте погибли водитель и три пассажира Renault. Ещё одна пассажирка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.  

В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека-4

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Осматривается место происшествия. Фиксируются вещно-следовая информация и повреждения ТС, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Возможно будут проведены автотехнические и судмедэкспертизы.  

В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека-7

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Весной 2018 года под Солигорском BMW врезался в трактор, в результате чего погибли два пассажира. 

Расследование ДТП завершено – подробнее здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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