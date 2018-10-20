В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека

Новости Беларуси. 19 октября в Чериковском районе машина врезалась в трактор с плугами. Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 40-летняя водитель за рулём Renault Logan ехала по трассе Могилёв – Чериков – Костюковичи. Примерно в семь вечера иномарка совершила наезд на двигавшийся перед ней трактор «Белорус» с пахотными плугами.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В аварии на месте погибли водитель и три пассажира Renault. Ещё одна пассажирка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Осматривается место происшествия. Фиксируются вещно-следовая информация и повреждения ТС, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Возможно будут проведены автотехнические и судмедэкспертизы.

Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома