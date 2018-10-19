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Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича

19 октября 2018 13:47
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Новости Беларуси. 19 октября в Минске вынесли приговор по уголовному делу о гибели рядового Коржича в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командир роты, где служил погибший, приговорен к 6 годам, а прапорщик – к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича -1

Павел Суковенко и Артур Вирбал также лишены воинских званий и права занимать определенные должности в течение 5 лет. По сути, была полностью поддержана позиция стороны обвинения.

Напомним, военнослужащие обвинялись в превышении власти и служебных полномочий.

Командир роты свою вину признал частично, отрицая, что избивал военнослужащих, прапорщик вину признал полностью. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.

Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича -4

# Гибель солдат в армии # происшествия # Александр Коржич # Фотофакт

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