Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича

Новости Беларуси. 19 октября в Минске вынесли приговор по уголовному делу о гибели рядового Коржича в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командир роты, где служил погибший, приговорен к 6 годам, а прапорщик – к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.