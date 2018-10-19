Командира роты приговорили к 6 годам, прапорщика – к 4. Вынесен приговор по делу о гибели рядового Коржича

Новости Беларуси. 19 октября в Минске вынесли приговор по уголовному делу о гибели рядового Коржича в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командир роты, где служил погибший, приговорен к 6 годам, а прапорщик – к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Павел Суковенко и Артур Вирбал также лишены воинских званий и права занимать определенные должности в течение 5 лет. По сути, была полностью поддержана позиция стороны обвинения.
Напомним, военнослужащие обвинялись в превышении власти и служебных полномочий.
Командир роты свою вину признал частично, отрицая, что избивал военнослужащих, прапорщик вину признал полностью. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.