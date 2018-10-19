В Бресте сожитель похитил у женщины сейф с деньгами и украшениями
Новости Беларуси. В Бресте разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, который воспользовался доверием сожительницы и совершил хищение в особо крупном размере.
По сведениям УВД Брестского облисполкома, 45-летний уроженец Казахстана подгадал момент, когда женщина вместе с семьёй ушла праздновать юбилей близкого родственника. В это время он проник в дом гражданки, откуда забрал сейф с деньгами и ювелирными изделиями.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Сообщается, что разыскиваемый ведёт разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие. На левом предплечье у гражданина есть татуировка. Подозреваемый может находиться в Беларуси, России, Казахстане.
Правоохранители призывают тех, кто знает о местонахождении Олега Геннадьевича, сообщить об этом по телефонам: +375295209917, +375297244709, +37529826590 либо по номеру 102.
Фото: УВД Брестского облисполкома
За предоставление информации, которая поможет задержать злоумышленника, гарантируется вознаграждение.
Весной 2018 года в Минске 19-летний парень украл из дома своей девушки шесть тысяч долларов и не воспользовался предложением её родителей вернуть деньги без привлечения правоохранителей.
Потерпевшие обратились в милицию – здесь подробнее.