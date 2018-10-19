В Бресте сожитель похитил у женщины сейф с деньгами и украшениями

По сведениям УВД Брестского облисполкома, 45-летний уроженец Казахстана подгадал момент, когда женщина вместе с семьёй ушла праздновать юбилей близкого родственника. В это время он проник в дом гражданки, откуда забрал сейф с деньгами и ювелирными изделиями.

Новости Беларуси. В Бресте разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, который воспользовался доверием сожительницы и совершил хищение в особо крупном размере.

Сообщается, что разыскиваемый ведёт разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие. На левом предплечье у гражданина есть татуировка. Подозреваемый может находиться в Беларуси, России, Казахстане.

Правоохранители призывают тех, кто знает о местонахождении Олега Геннадьевича, сообщить об этом по телефонам: +375295209917, +375297244709, +37529826590 либо по номеру 102.