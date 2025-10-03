Более трети литовцев собираются экономить, чтобы оплатить счета за отопление

Социальные ориентиры наших прибалтийских соседей смещаются все дальше от интересов собственных граждан. И очередной опрос – тому подтверждение. По результатам исследования лишь 30 % жителей Латвии и Эстонии собираются пользоваться услугами ЖКХ в осенне-зимний период. В Литве ситуация похуже. Более трети граждан решили отказываться от привычных радостей жизни, чтобы хоть как-то оплатить счета за отопление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что тепло в квартиры начали давать раньше обычного. Однако люди не торопятся включать радиаторы. Так, 18 % литовцев, чтобы пережить холода, планируют экономить на самом необходимом – еде и лекарствах. А 4 % опрошенных и вовсе потеряли надежду на то, что смогут потянуть что-то теплее, чем одеяла и грелки. И чиновникам это только на руку. Власти в попытке заставить людей экономить на энергии постепенно отменяют льготы по НДС на отопление. А это приведет к увеличению его стоимости на 11 %. Данная выручка должна пойти на содержание возобновляемых источников энергии. Однако причина кроется не только в зеленом переходе. Отмену льгот на отопление рассматривают и как способ увеличить налоговые поступления в бюджет для более насущных проектов, к примеру, реставрации оборонной промышленности.