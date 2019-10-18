Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

Новости Беларуси. Серьезная авария утром 18 октября произошла в районе станции метро «Московская». Столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.