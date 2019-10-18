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Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар

18 октября 2019 07:43
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Новости Беларуси. Серьезная авария утром 18 октября произошла в районе станции метро «Московская». Столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар-1

От удара одну из машин вынесло на пешеходную зону. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар-4

Информации о пострадавших не поступало. Из-за ДТП на какое-то время практически полностью остановилось автомобильное движение. Очевидцы сообщают, что пробка растянулась от площади Якуба Коласа до улицы Волгоградской.

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар-7

Серьёзное ДТП на пр. Независимости: от удара машина вылетела на тротуар-9

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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