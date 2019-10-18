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В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке

18 октября 2019 07:47
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Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке. 

По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае спасателям сообщил отец пострадавшего. Мужчина сказал, что в деревне Атолино нужна помощь юноше. 

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке-1

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 17-летний парень занимался строительными работами на частном подворье и оступился, в результате чего рука молодого человека попала в работающую бетономешалку. 

В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке-4

Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента рука была освобождена из строительной машины. Пострадавший был госпитализирован. 

Месяцем ранее в Минске палец 5-летней девочки застрял в игрушке.

Ребёнку помогли спасатели – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

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