В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке

Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке. По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае спасателям сообщил отец пострадавшего. Мужчина сказал, что в деревне Атолино нужна помощь юноше.

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 17-летний парень занимался строительными работами на частном подворье и оступился, в результате чего рука молодого человека попала в работающую бетономешалку.

Фото: МЧС Беларуси