В Минском районе рука 17-летнего парня застряла в бетономешалке
Новости Беларуси. 17 октября в 16:44 в Минском районе рука несовершеннолетнего парня застряла в бетономешалке.
По сведениям МЧС Беларуси, о несчастном случае спасателям сообщил отец пострадавшего. Мужчина сказал, что в деревне Атолино нужна помощь юноше.
Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что 17-летний парень занимался строительными работами на частном подворье и оступился, в результате чего рука молодого человека попала в работающую бетономешалку.
С использованием специнструмента рука была освобождена из строительной машины. Пострадавший был госпитализирован.
Месяцем ранее в Минске палец 5-летней девочки застрял в игрушке.
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