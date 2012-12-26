В частном секторе Любаня разорвало котел. Хозяйка дома госпитализирована

Новости Минской области. Большие рождественские выходные, по информации оперативных служб, прошли спокойно. Богослужения в костелах области посетили около 7 тысяч человек. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Но без чрезвычайных происшествий не обошлось. Накануне в Любани в частном доме разорвало металлический котел. Пострадала хозяйка дома. Женщина в момент происшествия находилась на веранде, рядом с которой был установлен котел на твердом топливе. Женщина госпитализирована с травмой глаз. Причина происшествия устанавливается.

Это второй случай взрыва отопительного котла в Минской области с начала декабря. На прошлой неделе по этой причине погиб житель деревни Сковшин Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.