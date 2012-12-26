В Гомеле слесарь автошколы изнасиловал дочь-первоклассницу

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Гомеля по факту заявления матери девочки, сообщает «Ежедневник» со ссылкой на Следственный комитет Беларуси. Не уточняется, в каких отношениях мужчина находится с матерью девочки сегодня (женат или разведен, живет вместе или раздельно).

Мужчина подозревается в том, что в течение 2012 года неоднократно насиловал свою 6-летнюю дочь. Это смогла узнать мать ребенка после того, как обратила внимание на странное поведение девочки и тщательно ее расспросила. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. По старому законодательству, которое действовало до 2001 года, мера наказания за подобное преступление была вплоть до смертной казни.

Ситуация, когда похотливые отцы путают дочь с женой, не так редка. Но в отличие от туринского кошмара, когда отец насиловал свою дочь в течение 25 лет, нынешнее преступления удалось заметить достаточно быстро. Тем не менее, не всегда престуников настигает возмездие быстро и в Беларуси. Например, в 2010 году суд признал 52-летнего жителя Светлогорска виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, преступник в ходе допроса сознался, что еще с 1999 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери