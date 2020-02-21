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В Столинском районе легковушка «ВАЗ» врезалась в микроавтобус Mercedes

21 февраля 2020 10:08
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Новости Беларуси. 21 февраля около половины одиннадцатого утра в Столинском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 37-летний местный житель за рулём «жигулей» двигался по дороге Столин – Видибор – Осовцы – Виевичи в направлении Столина. 

В Столинском районе легковушка «ВАЗ» врезалась в микроавтобус Mercedes-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

На 3 км трассы «ВАЗ» оказался на встречной полосе и врезался в Mercedes, которым управлял 50-летний житель деревни Осовцы. 

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Столинском районе легковушка «ВАЗ» врезалась в микроавтобус Mercedes-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

На неделе в Минске Audi врезалась в автобус.

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# Авария в Брестской области # происшествия

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