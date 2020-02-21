В Столинском районе легковушка «ВАЗ» врезалась в микроавтобус Mercedes

Новости Беларуси. 21 февраля около половины одиннадцатого утра в Столинском районе столкнулись легковушка и микроавтобус. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 37-летний местный житель за рулём «жигулей» двигался по дороге Столин – Видибор – Осовцы – Виевичи в направлении Столина.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На 3 км трассы «ВАЗ» оказался на встречной полосе и врезался в Mercedes, которым управлял 50-летний житель деревни Осовцы. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома