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В Добрушском районе фура насмерть сбила велосипедиста

21 февраля 2020 10:46
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Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в Добрушском районе произошёл наезд на велосипедиста. 

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель DAF с полуприцепом двигался по трассе М10. 

В Добрушском районе фура насмерть сбила велосипедиста -1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Фура ехала со стороны границы РФ и в какой-то момент сбила 35-летнего велосипедиста, который двигался по краю дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте. 

В Добрушском районе фура насмерть сбила велосипедиста -4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

На неделе в Жлобине иномарка сбила школьника, который ехал на велосипеде.

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# Авария в Гомельской области # происшествия

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