В Добрушском районе фура насмерть сбила велосипедиста

Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в Добрушском районе произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель DAF с полуприцепом двигался по трассе М10.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фура ехала со стороны границы РФ и в какой-то момент сбила 35-летнего велосипедиста, который двигался по краю дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома