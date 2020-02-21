В Добрушском районе фура насмерть сбила велосипедиста

Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в Добрушском районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель DAF с полуприцепом двигался по трассе М10.
Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в Добрушском районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель DAF с полуприцепом двигался по трассе М10.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фура ехала со стороны границы РФ и в какой-то момент сбила 35-летнего велосипедиста, который двигался по краю дороги в попутном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На неделе в Жлобине иномарка сбила школьника, который ехал на велосипеде.
Мальчик получил телесные повреждения – подробности здесь.