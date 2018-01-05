Прямой эфир

Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег

05 января 2018 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинске произошло разбойное нападение на частный дом предпринимателя.

По информации СК, происшествие случилось вечером 4 января. В дом ИП проникли неизвестные и начали требовать деньги. До этого они связали жену и дочь мужчины.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, и на место инцидента приехали правоохранители. Были обнаружены следы проникновения в дом и двое мужчин в масках, которые оказывали вооруженное сопротивление.

Для задержания мужчин, которым 29 лет и 33 года, пришлось применить оружие и силу. Нападавшие получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.

Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег-1

Фото: СК

ИП и его семья не пострадали.

Позже правоохранители установили местонахождение еще двух подозреваемых в совершении данного преступления. Они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз.

Осенью в Барановичах люди в масках напали ночью на дом предпринимательницы.

В помещении была женщина и ее несовершеннолетний внук – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки
05 января 2018 07:59

Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки

40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске
04 января 2018 20:06

40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске
04 января 2018 18:12

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске