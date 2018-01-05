Разбойное нападение на дом в Пинске: неизвестные связали жену и ребенка предпринимателя и требовали денег

Новости Беларуси. В Пинске произошло разбойное нападение на частный дом предпринимателя.

По информации СК, происшествие случилось вечером 4 января. В дом ИП проникли неизвестные и начали требовать деньги. До этого они связали жену и дочь мужчины.

Предприниматель успел нажать тревожную кнопку, и на место инцидента приехали правоохранители. Были обнаружены следы проникновения в дом и двое мужчин в масках, которые оказывали вооруженное сопротивление.

Для задержания мужчин, которым 29 лет и 33 года, пришлось применить оружие и силу. Нападавшие получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.