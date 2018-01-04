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40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске

04 января 2018 20:06
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Новости Беларуси. На заправку – за деньгами. Сегодня утром на одной из столичных АЗС на Тимирязева мужчина требовал выручку, угрожая предметом, похожим на обрез ружья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске -1

Работники станции не растерялись и нажали тревожную кнопку. Уже через 2 минуты к заправке прибыли два наряда Департамента охраны. 

СК: возбуждено уголовное дело по факту нападения на АЗС в Минске

40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске -4

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: 
Мужчина, который пытался напасть на операторов станции, увидев сотрудников милиции, выкинул обрез и попытался скрыться, однако не успел и был задержан. После того, когда станут известны все подробности, можно будет дать юридическую оценку действиям данного мужчины и выяснить мотивы его поступка. 

40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске -6

Задержанному – 40 лет. Он житель столицы и ранее не судим. 

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Екатерина Вершицкая

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