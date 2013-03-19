В центре Москвы вспыхнул 5-метровый столб пламени из поврежденного рабочими газопровода

Новости Беларуси. В центре Москвы устраняют последствия пожара на газопроводе. Несколько часов назад рабочие, копавшие траншею, случайно повредили подземные коммуникации. Вспыхнул пятиметровый столб пламени. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Аварийный участок перекрыли, но прежде чем начать тушение, пожарным пришлось вручную оттаскивать находящиеся рядом с местом ЧП машины.

Сбить огонь удалось спустя час. Ремонтные работы обещают завершить к вечеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.