Празднование Масленицы в Новогрудке закончилось оцеплением площади и приездом сапёров

Новости Беларуси. Празднование Масленицы в минувшее воскресенье, закончилось для новогрудчан оцеплением площади и приездом саперов. В разгар празднества жителей города попросили покинуть площадь.

Светлана, жительница Новогрудка (в интервью корреспонденту ctv.by):

Мы с семьей вышли за покупками в город. В этот день была Масленица. Думали, праздник какой-нибудь будет. Но народу как-то на площади не было. Мы еще удивились. Потом оказалось, что площадь оцеплена. Нам сказали, что на площади что-то заминировано...

Как выяснилось позже, причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в баре «Рим». Заведение расположено на центральной площади города. Саперы, прибывшие на вызов, проверили подозрительную сумку на наличие взрывоопасных веществ, однако, к счастью, ничего не обнаружили.