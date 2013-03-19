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Празднование Масленицы в Новогрудке закончилось оцеплением площади и приездом сапёров

19 марта 2013 07:46
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Новости Беларуси. Празднование Масленицы в минувшее воскресенье, закончилось для новогрудчан оцеплением площади и приездом саперов. В разгар празднества жителей города попросили покинуть площадь.

Светлана, жительница Новогрудка (в интервью корреспонденту ctv.by):
Мы с семьей вышли за покупками в город. В этот день была Масленица. Думали, праздник какой-нибудь будет. Но народу как-то на площади не было. Мы еще удивились. Потом оказалось, что площадь оцеплена. Нам сказали, что на площади что-то заминировано...

Как выяснилось позже, причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в баре «Рим». Заведение расположено на центральной площади города. Саперы, прибывшие на вызов, проверили подозрительную сумку на наличие взрывоопасных веществ, однако, к счастью, ничего не обнаружили.

# происшествия # Лжеминирование

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