В США спустя 23 года раскрыта кража 13 картин на сумму в полмиллиарда долларов

Новости США. В США раскрыта крупнейшая в истории страны кража картин. Как сообщили в ФБР, им известно, кто в 1990 году вынес из музея в Бостоне 13 произведений искусства. Их стоимость оценивается в полмиллиарда долларов. В интересах следствия имена преступников не называются.

23 года назад двое грабителей в форме полицейских проникли в галерею и связали охранников. После чего беспрепятственно вынесли картины из здания. Ни одно из полотен не было подключено к сигнализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.