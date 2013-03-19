Прямой эфир

В США спустя 23 года раскрыта кража 13 картин на сумму в полмиллиарда долларов

19 марта 2013 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США раскрыта крупнейшая в истории страны кража картин. Как сообщили в ФБР, им известно, кто в 1990 году вынес из музея в Бостоне 13 произведений искусства. Их стоимость оценивается в полмиллиарда долларов. В интересах следствия имена преступников не называются.

23 года назад двое грабителей в форме полицейских проникли в галерею и связали охранников. После чего  беспрепятственно вынесли картины из здания. Ни одно из полотен не было подключено к сигнализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
Празднование Масленицы в Новогрудке закончилось оцеплением площади и приездом сапёров
19 марта 2013 07:46

Празднование Масленицы в Новогрудке закончилось оцеплением площади и приездом сапёров

В Лунинецком районе Брестской области при пожаре погибли дети 3 и 5 лет. Возможная причина – шалость с огнем
19 марта 2013 06:58

В Лунинецком районе Брестской области при пожаре погибли дети 3 и 5 лет. Возможная причина – шалость с огнем

В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13
19 марта 2013 06:13

В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13