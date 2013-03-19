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Серия терактов в Багдаде в десятую годовщину вторжения США в страну: 25 человек погибли, более 80 ранены

19 марта 2013 10:18
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Новости Ирака. Волна терактов прокатилась в столице Ирака Багдаде в десятую годовщину американского вторжения в страну. С интервалом в несколько минут в городе взорвались несколько машин, а также сработали придорожные мины. По последним данным, погибли 25 человек, более 80 получили ранения.

В полиции считают, что взрывы были устроены исламистами связанными с «Аль-Каидой». Однако ответственность за теракты не взяла на себя ни одна террористическая группировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Теракт в Ираке

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