В центре Минска столкнулись две легковушки и маршрутка. Пострадали четыре человека

Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Гикало произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, столкнулись две легковушки и маршрутное такси.
Пострадали четыре человека – трое из них доставлены в медучреждение.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сейчас на данном участке проспекта в обоих направлениях затруднено движение. Сотрудники ГАИ осуществляют ручное регулирование и просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
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