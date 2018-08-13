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В центре Минска столкнулись две легковушки и маршрутка. Пострадали четыре человека

13 августа 2018 15:24
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Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Гикало произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, столкнулись две легковушки и маршрутное такси.

Пострадали четыре человека – трое из них доставлены в медучреждение.

В центре Минска столкнулись две легковушки и маршрутка. Пострадали четыре человека-1

Фото: vk.com/s_017

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сейчас на данном участке проспекта в обоих направлениях затруднено движение. Сотрудники ГАИ осуществляют ручное регулирование и просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

В начале августа в Минске трамвай сбил женщину на пешеходном переходе (читайте далее).

# Авария в Минске # происшествия

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