В центре Минска столкнулись две легковушки и маршрутка. Пострадали четыре человека

Новости Беларуси. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Гикало произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, столкнулись две легковушки и маршрутное такси.

Пострадали четыре человека – трое из них доставлены в медучреждение.