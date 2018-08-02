В Минске трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

Новости Беларусь. 2 августа около семи утра в Минске трамвай сбил пешехода.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём трамвая находилась 38-летняя женщина. Транспортное средство двигалось в сторону улицы Будёного, когда по нерегулируемому пешеходному переходу шла 31-летняя гражданка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. На записи видно, что в последний момент женщина заметила приближение трамвая, но избежать удара не смогла.
Пострадавшую доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «перелом бедра».
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