В Минске трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём трамвая находилась 38-летняя женщина. Транспортное средство двигалось в сторону улицы Будёного, когда по нерегулируемому пешеходному переходу шла 31-летняя гражданка.

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. На записи видно, что в последний момент женщина заметила приближение трамвая, но избежать удара не смогла.

Пострадавшую доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «перелом бедра».

Весной 2018 года в Минске трамвай сбил школьницу.