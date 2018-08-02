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В Минске трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

02 августа 2018 12:43
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Новости Беларусь. 2 августа около семи утра в Минске трамвай сбил пешехода.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём трамвая находилась 38-летняя женщина. Транспортное средство двигалось в сторону улицы Будёного, когда по нерегулируемому пешеходному переходу шла 31-летняя гражданка.  

В Минске трамвай сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. На записи видно, что в последний момент женщина заметила приближение трамвая, но избежать удара не смогла.  

Пострадавшую доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «перелом бедра».  

Весной 2018 года в Минске трамвай сбил школьницу.  

Девочку госпитализировали – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия # Видеофакт

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