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Стало известно о самочувствии белоруса, пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта в Таджикистане

13 августа 2018 14:02
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Новости Беларуси. Пять человек погибли при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана. Среди жертв – три альпиниста и два члена экипажа. Это граждане России и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно о самочувствии белоруса, пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта в Таджикистане-1

Всего на борту МИ-8 находились 16 человек. Их обнаружили в низовьях ледника Фортамбе. Чтобы привлечь внимание спасателей люди жгли свои вещи. Все пострадавшие уже эвакуированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

В их числе и наш соотечественник. Как сообщается, это Николай Шихов, инструктор по альпинизму международного класса.

Стало известно о самочувствии белоруса, пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта в Таджикистане-4

Иван Гриневич, первый секретарь посольства Беларуси в Республике Таджикистан:
В настоящее время белорусский гражданин успешно эвакуирован. Находится в диагностическом центре города Душанбе. По информации таджикской стороны, наш гражданин серьезно не пострадал. Посольство и далее собирается держать ситуацию на контроле. В ближайшее время планируем посетить нашего гражданина в госпитале.

Стало известно о самочувствии белоруса, пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта в Таджикистане-7

Авария произошла в воскресенье, 12 августа, когда альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони. По предварительным данным, причиной трагедии стали погодные условия: сильный ветер и плохая видимость.

# Альпинизм # происшествия # Иван Гриневич # Фотофакт

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