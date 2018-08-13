Стало известно о самочувствии белоруса, пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта в Таджикистане

Новости Беларуси. Пять человек погибли при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана. Среди жертв – три альпиниста и два члена экипажа. Это граждане России и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту МИ-8 находились 16 человек. Их обнаружили в низовьях ледника Фортамбе. Чтобы привлечь внимание спасателей люди жгли свои вещи. Все пострадавшие уже эвакуированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

В их числе и наш соотечественник. Как сообщается, это Николай Шихов, инструктор по альпинизму международного класса.