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4-летняя девочка утонула в Калинковичском районе в Припяти

13 августа 2018 13:43
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе утонул четырехлетний ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко, происшествие случилось одиннадцатого августа. Две семьи приехали на берег Припяти. Трое детей находились в воде под присмотром взрослого.

Однако в какой-то момент из поля зрения пропала 4-летняя девочка.

Через некоторое время ниже по течению девочку увидели байдарочники. Они достали ребенка на берег и пытались реанимировать. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девочки.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

В начале августа в Бресте утонул 5-летний мальчик.

Тело ребенка вынес из водоема один из отдыхавших (читать далее).

# Утопления # происшествия

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