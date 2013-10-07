В центре Минска бейсджампер прыгнул с парашютом со строящегося здания

Новости Беларуси. Минские высотки не перестают привлекать бейсджамперов. Очередной экстремал совершил прыжок с парашютом в центре столицы. Для этого он выбрал одно из строящихся зданий на проспекте Победителей.
После приземления любителя острых ощущений задержали сотрудники милиции. Теперь он, скорее всего, предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За подобные «полеты» предусмотрена ответственность. Стоит также добавить, что бейсджампинг – увлечение весьма рисковое и нередко заканчиваются трагедией.
Сейчас молодого человека отпустили. Напомним, в Минске подобный случай — уже 4-й за полтора года.
Очередной экстремал местом своего прыжка выбрал вот эту высотку на проспекте Победителей. Причем как молодой человек попал на территорию здания — непонятно. Оно еще строится и, по сути, должно быть если не под охраной, то под присмотром. В любом случае, парашютист, прыгнув с высоты 108 метров, благополучно приземлился. После чего так же благополучно попался в руки милиционерам.
Те среагировали на звонки прохожих, которые видели момент прыжка. По некоторым сведениям, парашютист приземлился не на проспект, а во внутренний двор, где находилась школа. Инцидент произошел вечером, поэтому, к счастью, детей вблизи места приземления не было. Сотрудник службы охраны здания говорит: было дело. Не уследили.
Сотрудник службы охраны:
Все рабочие идут на стройки с рюкзаками. Молодые ребята идут с рюкзаками. Поэтому не узнаешь: рюкзак или парашют. Поэтому мы не можем определить, кто он такой.
Сейчас экстремала отпустили. Скорее всего, его ждет судебное разбирательство. Хотя в таком поступке состава какого-либо преступления нет. Максимум, что может грозить молодому человеку, штраф за хулиганство. В нашей стране законодательная база, регулирующая подобного рода инциденты, разработана не до конца.
Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы будем двигаться в данном направлении, потому что мировой опыт показывает, что есть наказания административные за такие правонарушения. Здесь может быть и моральный, и физический ущерб. Человек спрыгнул с крыши дома: если такой случай будет неудачным, то он может на глазах у малолетних детей, несовершеннолетних, в общем-то, разбиться, и это будет иметь негативные последствия.
За прошедшие полтора года этот случай далеко не единственный. Больше года назад с новостройки в Каменной Горке спрыгнул парашютист. Тогда видео экстримального прыжка наделало много шума. Еще один случай произошел позднее. Сто метров пролетел джампер, прыгнув с небоскреба «Парус». Как признаются сами экстремалы, делают они это, не посягая на общественный порядок. Исключительно ради себя.
Петр Шумский, джампер:
Это такие ощущения, которые, просто идя по улице, ты не испытаешь. Я люблю что-то такое, чем многие заниматься не будут. Те, кто любит порисковать жизнью своей.
С 81-го года во всем мире зарегистрировано 210 подобного рода прыжков, но со смертельным исходом. И это только официальная статистика. А уж подсчитать, сколько людей получают травмы, и вовсе почти нереально. Быть может, и подумать, решаясь на подобную авантюру, стоит не только о высоте.