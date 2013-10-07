В центре Минска бейсджампер прыгнул с парашютом со строящегося здания

Новости Беларуси. Минские высотки не перестают привлекать бейсджамперов. Очередной экстремал совершил прыжок с парашютом в центре столицы. Для этого он выбрал одно из строящихся зданий на проспекте Победителей.

После приземления любителя острых ощущений задержали сотрудники милиции. Теперь он, скорее всего, предстанет перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За подобные «полеты» предусмотрена ответственность. Стоит также добавить, что бейсджампинг – увлечение весьма рисковое и нередко заканчиваются трагедией.

Сейчас молодого человека отпустили. Напомним, в Минске подобный случай — уже 4-й за полтора года.