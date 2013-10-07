В Гомельской области мужчина уронил мобильник в 20-метровый колодец, полез за ним и застрял

Новости Беларуси. Полез за мобильным и застрял в колодце. Курьезный случай произошел в Гомельской области. Мужчина уронил сотовый телефон в колодец и решил достать его со дна самостоятельно. А глубина немаленькая – около 20 метров. И если спустится по цепи ему еще удалось, то выбраться обратно он уже не смог.

Доставали незадачливого гомельчанина спасатели при помощи альпинистского снаряжения. После чего передали его медикам, однако помощь врачей не понадобилась. Мужчина был цел и невредим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот как он вызвал спасателей остается загадкой.