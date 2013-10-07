В Могилеве пьяный пассажир автобуса жестоко избил женщину-кондуктора

Новости Беларуси. В Могилеве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора. Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение.

Пассажиры пытались успокоить пьяного обидчика, но тот не унимался. В итоге водитель остановил автобус и вызвал милицию. Злоумышленника-дебошира задержали. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области:

За совершение хулиганских действий в отношении 46-летнего жителя города Могилева возбуждено уголовное дело. Мужчина беспричинно избил кондуктора, которая исполняла свои служебные обязанности в общественном транспорте. Санкция статьи 339 части 1 предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Кстати, это уже не первый подобный случай. Не так давно в Новополоцке избили кондуктора, когда та проверяла билеты у молодой пары с детьми и не досчиталась одного талона. Один из пассажиров решил вступиться за безбилетников, схватив женщину за волосы. Тогда, учитывая раскаяние, дебошира привлекли к административной ответственности.