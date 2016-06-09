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В центре Ирака прогремело два взрыва – погибли 25 человек, более 60-ти ранены

09 июня 2016 10:27
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Новости Ирака. В центре Ирака прогремело два взрыва – погибли 25 человек, более 60-ти ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.          

По данным полиции, себя подрывали террористы-смертники. Правоохранители проводят обыски в пострадавшем от взрыва районе – возможно, некоторые снаряды не сдетонировали.

Кто стоит за серией взрывов неизвестно, однако, силовики подозревают радикалов из Исламского Государства. За последние несколько месяцев они совершили около десяти терактов на территории Ирака.  

# происшествия # Теракт

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