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Стрельба в торговом центре в Тель-Авиве: 4 человека погибли

09 июня 2016 07:51
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Новости Израиля. Двое неизвестных открыли огонь в популярном торговом центре в Тель-Авиве.

Преступники расстреляли четверых, и еще шестерых ранили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бойню злоумышленники начали в ресторане: сначала они, как обычные посетители, сели за столик и сделали заказ, а потом внезапно достали оружие – террористы стреляли людям в спины.

Правоохранители оперативно скрутили обоих нападавших. Подоспели вовремя и медики: раненые доставлены в больницу – врачи заявили, что их жизни вне опасности.

# происшествия # Стрельба

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