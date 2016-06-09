Стрельба в торговом центре в Тель-Авиве: 4 человека погибли

Новости Израиля. Двое неизвестных открыли огонь в популярном торговом центре в Тель-Авиве.

Преступники расстреляли четверых, и еще шестерых ранили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бойню злоумышленники начали в ресторане: сначала они, как обычные посетители, сели за столик и сделали заказ, а потом внезапно достали оружие – террористы стреляли людям в спины.

Правоохранители оперативно скрутили обоих нападавших. Подоспели вовремя и медики: раненые доставлены в больницу – врачи заявили, что их жизни вне опасности.