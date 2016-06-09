Огромная дыра появилась в центре Оттавы: на дороге провалился грунт

Новости Канады. Огромная дыра появилась в центре канадской Оттавы. На одной из дорог города провалился грунт.

Инцидент произошел неподалеку от здания парламента. По словам свидетелей, сначала яма была небольшого размера, но за считанные часы разрослась от тротуара до тротуара.

Эта воронка поглотила припаркованный на обочине автомобиль. Который не только провалился, но еще и утонул - дыра очень быстро наполнилась водой.

Именно она и стала причиной неожиданного инцидента: под асфальтом прорвало трубопровод. А как следствие еще и грунт размыло.