Прямой эфир

Огромная дыра появилась в центре Оттавы: на дороге провалился грунт

09 июня 2016 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Огромная дыра появилась в центре канадской Оттавы. На одной из дорог города провалился грунт.

Инцидент произошел неподалеку от здания парламента. По словам свидетелей, сначала яма была небольшого размера, но за считанные часы разрослась от тротуара до тротуара.

Эта воронка поглотила припаркованный на обочине автомобиль. Который не только провалился, но еще и утонул  - дыра очень быстро наполнилась водой.

Именно она и стала причиной неожиданного инцидента: под асфальтом прорвало трубопровод. А как следствие еще и грунт размыло.

# происшествия # Дорожное движение

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба в торговом центре в Тель-Авиве: 4 человека погибли
09 июня 2016 07:51

Стрельба в торговом центре в Тель-Авиве: 4 человека погибли

Боевики «Исламского государства» грозят взорвать египетские пирамиды
09 июня 2016 07:14

Боевики «Исламского государства» грозят взорвать египетские пирамиды

В Казахстане 9 июня общенациональный день траура
09 июня 2016 06:48

В Казахстане 9 июня общенациональный день траура