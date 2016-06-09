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В Париже презентация кубка чемпионата Европы по футболу закончилась дракой

09 июня 2016 09:54
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Новости Франции. Презентация кубка чемпионата Европы по футболу закончилась потасовкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.           

Бастующие железнодорожники перекрыли доступ к поезду, на котором главный футбольный трофей континента привезли во французскую столицу.

Три сотни человек жгли дымовые шашки и кричали неприличные лозунги, а когда появилась полиция, в ход пошли и кулаки.

Буря эмоций и негодования работников железной дороги вызвана деньгами. Протестующие уверены, что им мало платят, а раз страна – организатор чемпионата Европы, значит, финансы у нее есть.

# происшествия # Футбол

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