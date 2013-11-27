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В центре Гродно нашли тело 19-летнего парня, несколько дней назад пропавшего без вести

27 ноября 2013 08:32
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Новости Беларуси. Причины гибели 19-летнего парня устанавливают в Гродно. Его тело в парковой зоне Гродно обнаружил школьник.

По предварительной версии, смерть наступила в результате утопления. На теле молодого человека видимых следов насилия не обнаружено. В карманах одежды найдены 50 тысяч белорусских рублей и аккумулятор для мобильного телефона. Известно, что несколько дней назад молодой человек ушёл из дома и был объявлен в розыск.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

# происшествия # Несчастный случай

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