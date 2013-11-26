54 погибших при обрушении супермаркета «Максима». В Ригу прибудут иностранные специалисты для изучения причин трагедии

Новости Латвии. В Латвии 22 ноября объявлен трехдневный траур по погибшим при обрушении торгового центра в Риге. В знак солидарности его объявили также в Литве и Эстонии. Стало известно, что среди погибших - два россиянина, а также - гражданка Армении. По последним данным, жертвами трагедии стали 54 человека. Медики говорят, что число погибших будет расти. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Поисковые работы на месте ЧП не прекращаются ни на минуту. Есть информация, что под завалами остаются еще около двух десятков человек. Тех, кому посчастливилось остаться в живых, около 40. Белорусов в числе пострадавших нет. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

В истории Риги этот день уже назвали одним из самых трагических.

Рига тонет в гуле сирен, а телефоны, наоборот, предательски молчат. Родственники тех, кто в тот роковой момент оказался внутри рухнувшего здания пытаются дозвониться до своих близких, которые пошли в магазин и не вернулись. Но в трубках — за редким исключением — лишь гудки.

Без ответа остаются и бесчисленные звонки Игоря Уманова. На протяжении 15 часов мужчина не отходит от торгового центра. Он напряженно следит за работой спасателей, надеясь, что его самый близкий человек жив.

Игорь Уманов:

Жена. Нет никакой информации - ни среди живых, ни среди погибших. Куда ни звоню, информации нет.

Сколько человек находится под завалами, пока точно не известно. Возможно, речь идет о десятках посетителей и сотрудников торгового центра.

Виктория Черенкова, свидетель трагедии:

Сначала у меня был шок, когда я осознала, что я должна была быть там, в этом магазине. А теперь, когда я вернулась, конечно, горе за этих людей.

Утром на время технику заглушили, чтобы услышать крики о помощи угодивших в ловушку людей. Да и экскаваторы применять везде нельзя — под обломками могут быть живые люди. К этому часу из под завалов вытащили около 40 пострадавших, многих с тяжелыми травмами доставили в больницы. Число погибших растет стремительно. На данный момент в печальном списке — более трех десятков человек. Среди жертв не только покупатели, но и трое спасателей. Их накрыло кусками бетона и кирпича, когда они пытались вызволить людей из западни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия случилась накануне вечером в одном из спальных районов латвийской столицы. Сначала на покупателей обвалилась часть крыши торгового центра, затем рухнула одна из стен здания. Вторая упала, когда уже начался разбор завалов. Очевидцы говорят, что основной удар пришёлся на кассы, в которые выстроились очереди.

Анита Дакусте:

Раздался громкий треск, люди начали кричать и плакать. Казалось совершенно ясным, что те, кто выжил после первого обрушения, повторного уже не смогут пережить.

И сейчас находиться рядом со зданием все еще небезопасно. Небольшие обвалы внутри постройки происходят постоянно.

Нормундс Плегерманис, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии:

Мы все еще работаем внутри комплекса, и ситуация может измениться в любой момент. Время от времени где-то что-то рушится. Поэтому находиться там очень опасно.

Из-за чего случилась эта страшная трагедия пока никто сказать не может. Основная на данный момент версия о нарушениях во время строительства. Жители соседних многоэтажек уверяют, на крыше велись работы по озеленению. Туда свозили мешки с землей и стойматериалы. Возможно, именно их веса конструкции и не выдержали.

Надежда, свидетель трагедии:

На крыше здания строилась детская площадка. Они, наверное, что-то неправильно сделали и она не выдержала.

Впрочем, специалисты не исключают и ошибок в проекте здания. К слову, оно было построено всего два года назад и тогда названо одним из лучших архитектурных решений.

Валдис Домбровскис, премьер-министр Латвии:

Полиция уже начала расследование. Заведено уголовное дело по факту нарушений строительных норм, которые повлекли тяжкие последствия.

Предстоит разобраться еще и в том, почему на сигнал тревоги вовремя не отреагировали. Известно, что незадолго до ЧП в торговой комплексе сработала сигнализация, предположительно из-за прорыва трубы, но покинуть аварийное здание поспешили немногие. Впрочем, покупателей никто особо и не торопил. В «Максиме» всегда многолюдно. Для жителей Риги можно сказать уже традицией стало заходить в этот супермаркет после работы. Жаль, что вернуться домой в этот раз смогли не все.

В Латвии начался трехдневный траур по погибшим при обрушении супермаркета. Число жертв возросло до 52. Под завалами еще могут оставаться около 30 человек.

На месте трагедии продолжают дежурить родственники и друзья тех, чья судьба до сих пор неизвестна. Жители Риги всю ночь несли сюда цветы и свечи как знак скорби и, одновременно, надежды.

Местный житель:

Мы принесли три свечи. Таким образом, мы надеемся, что, может быть, они помогут. Может быть, наша сила или энергия поможет некоторым людям выжить.

Спасатели приостановили разбор завалов – конструкция здания очень хрупкое, есть угроза обрушения. Поэтому работы временно прекращены до принятия дальнейших решений. Напомним также, что точные причины ЧП пока не установлены. Скорее всего, крыша магазина рухнула от перегруза. Там проводили озеленительные работы.

Интарс Зитас, заместитель начальника государственной пожарно-спасательной службы Латвии:

Мы практически завершили основные работы. Теперь у нас есть возможность разобрать ту часть, которая покрыта обломками крыши, но вся конструкция очень хрупкая, поэтому сегодня на некоторое время мы даже приостановили спасательные работы, чтобы решить, как действовать дальше и исключить повторное обрушение.

Илзе Петерсон-Годмане, государственный секретарь Министерства внутренних дел Латвии:

Наша главная цель - очистить здание, назвать точное число жертв, если обнаружим кого-то еще. Если нет - закончим работу сегодня.

Отметим, трагедия в Риге стала крупнейшей по числу жертв в истории независимой Латвии. Добавим, в понедельник в посольстве этой страны в Минске откроют книгу соболезнований. Оставить запись можно будет с 10 утра до 4-х вечера.

23 ноября супермаркет в Риге снова обрушился — уже в третий раз.

24 ноября поисковые работы, приостановленные накануне из-за нового обрушения части здания, вновь возобновили. Спасатели говорят, что надежды найти выживших практически нет. Ведь трагедия произошла три дня назад. Как ожидается, все работы завершат в течение этого дня.

Цветы и свечи у посольства Латвии в Минске. Принесли их жители столицы, чтобы почтить память погибших в рижском торговом центре.

В посольстве Латвии в Минске 25 ноября открылась книга соболезнований. Это дань памяти жертв трагедии в Риге.

Минчанин:

Я сопереживаю близким людей, которых так или иначе коснулась эта трагедия. Рига – это тоже мой родной город, я там очень много времени провел.

Ивайло Иванов, временный поверенный в делах посольства Болгарии в Республике Беларусь:

Слов не хватает. Я надеюсь, что этого не повторится. Это действительно трагедия, какие в этом регионе очень редко происходят.

Минчанка:

Я очень часто была в Риге, Латвии, пользовалась солнцем, теплом латвийским. И сейчас эта трагедия меня глубоко затронула. Да й, Бог, найти силы, чтобы всем перенести это горе.

В Ригу для расследования обрушения торгового центра прибудут иностранные специалисты. Об этом 26 ноября заявили в Министерстве иностранных дел Латвии. Готовность оказать помощь, как в ликвидации последствий трагедии, так и в расследовании ее причин, уже выразили Совет министров Северных стран и многие государства: в том числе Беларусь, Бельгия, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Турция и Швеция.