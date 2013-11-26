В Йемене боевики расстреляли выходивших из гостиницы людей. Погиб 1 белорус, еще 1 ранен

Новости Йемена. В столице Йемена Сане боевики напали на мирных жителей. Они обстреляли несколько человек, когда те выходили из гостинцы. По предварительной информации, в результате нападения погиб один белорус. Еще один наш соотечественник получил ранения. МИД Беларуси сообщил, что белорусы работали в Йемене по контракту.

Вооружённое нападение произошло в девять утра по местному времени около гостиницы «Амстердам» в центре Саны — столицы страны. Белорусских граждан обстреляли неизвестные на мотоцикле. В результате — один человек погиб, второй был серьёзно ранен и сейчас в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы подтверждаем информацию, что в Йемене в результате инцидента с применением огнестрельного оружия серьёзно пострадали два белорусских гражданина. Они работали в данной стране по контракту. В настоящее время консульская служба Беларуси находится в контакте с йеменскими властями для выяснения всех обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи.

Полиция ведет расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности инцидента уточняются. По одной из версий, боевики открыли огонь по людям, которые выходили из отеля. Есть данные, что нападавшие стреляли по мирным гражданам, когда они стояли на остановке общественного транспорта.