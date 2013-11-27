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На белорусской границе задержан гражданин России, незаконно перевозивший оружие и боеприпасы

27 ноября 2013 08:30
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Новости Беларуси. Оптические прицелы, запчасти от винтовок, механизмы для патронов и более 2 тысяч пуль различных калибров. В автодорожном пункте пограничного перехода «Брест» вновь пресечена попытка незаконного перемещения через границу запрещенных предметов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание пограничников  привлек 54-летний гражданин России, въезжавший в Беларусь по «зеленому коридору». При проведение углубленного досмотра автомобиля сотрудники пограничной службы ничего запрещенного не обнаружили, но зато личные вещи водителя привлекли внимание служебной собаки.

Денис Новицкий, заместитель начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:
Служебная собака по кличке Миор «подала» сработку на вещи, которые находились в салоне автомобиля на предмет нахождения там оружия и боеприпасов. По данному гражданину ведется административный процесс, составлены материалы об административно-таможенном нарушении. Данный гражданин отпущен до суда.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Денис Новицкий

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