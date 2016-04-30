Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Гомеля. Автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Пострадали два человека – женщина-водитель легковушки и пассажир маршрутки.

Авария произошла в центре города на пересечении улиц Ланге, Советской и Коммунаров. По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу второму. От удара легковушку развернуло, машина несколько раз опрокинулась и врезалась в столб.

Сотрудники милиции опрашивают свидетелей и очевидцев ДТП, изучают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.