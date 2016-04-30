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В центре Гомеля автомобиль столкнулся с маршрутным такси

30 апреля 2016 13:39
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Новости Беларуси. Серьезная авария в центре Гомеля. Автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Пострадали два человека – женщина-водитель легковушки и пассажир маршрутки.

Авария произошла в центре города на пересечении улиц Ланге, Советской и Коммунаров. По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу второму. От удара легковушку развернуло, машина несколько раз опрокинулась и врезалась в столб. 

Сотрудники милиции опрашивают свидетелей и очевидцев ДТП, изучают видеозаписи с камер наблюдения, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Гомельской области

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