Прямой эфир

В Молодечненском районе изъяли 270 литров самогона – производитель задержан

29 апреля 2016 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Деятельность крупного оптового производителя самогона пресечена сотрудниками управления внутренних дел Миноблисполкома в ходе оперативных мероприятий.

Цех незаконного «промысла» располагался в Молодечненском районе. Изъято 270 литров свежеприготовленного напитка и 3,5 тысячи литров браги. Хозяин противозаконного производства – 24-летний мужчина – неоднократно привлекался к ответственности за изготовление самогона.

Чтобы избежать встреч с правоохранителями, он постоянно менял месторазмещение своего производства, используя для этого заброшенные строения в малонаселенных деревнях и хуторах. Между тем, несмотря на такую ​​хитрость, милиция всегда находила его «нелегальные цеха», в том числе благодаря помощи неравнодушных граждан.

Сотрудники органов внутренних дел провели необходимые мероприятия по демонтажу аппарата, вес которого составляла несколько тонн. Злоумышленника ждет административная ответственность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Самогон

Другие новости рубрики

Все новости
Пытался сжечь себя из-за сына: почему мужчина хотел покончить с собой на Октябрьской площади
29 апреля 2016 14:08

Пытался сжечь себя из-за сына: почему мужчина хотел покончить с собой на Октябрьской площади

В ГУВД прокомментировали слухи о том, что мужчина, взобравшийся на кран в Минске, был ОМОНовцем
29 апреля 2016 14:07

В ГУВД прокомментировали слухи о том, что мужчина, взобравшийся на кран в Минске, был ОМОНовцем

На Октябрьской площади в Минске 56-летний мужчина пытался сжечь себя
29 апреля 2016 10:44

На Октябрьской площади в Минске 56-летний мужчина пытался сжечь себя