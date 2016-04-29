В Молодечненском районе изъяли 270 литров самогона – производитель задержан

Новости Беларуси. Деятельность крупного оптового производителя самогона пресечена сотрудниками управления внутренних дел Миноблисполкома в ходе оперативных мероприятий.

Цех незаконного «промысла» располагался в Молодечненском районе. Изъято 270 литров свежеприготовленного напитка и 3,5 тысячи литров браги. Хозяин противозаконного производства – 24-летний мужчина – неоднократно привлекался к ответственности за изготовление самогона.

Чтобы избежать встреч с правоохранителями, он постоянно менял месторазмещение своего производства, используя для этого заброшенные строения в малонаселенных деревнях и хуторах. Между тем, несмотря на такую ​​хитрость, милиция всегда находила его «нелегальные цеха», в том числе благодаря помощи неравнодушных граждан.

Сотрудники органов внутренних дел провели необходимые мероприятия по демонтажу аппарата, вес которого составляла несколько тонн. Злоумышленника ждет административная ответственность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.