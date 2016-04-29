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В Минске в Свислочь попали остатки нефтепродуктов — загрязнённый участок локализован

29 апреля 2016 16:57
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Новости Беларуси. 29 апреля в Минске Свислочь очищали от маслянистых пятен. Остатки нефтепродуктов попали в реку из канализации в районе улицы Полевой. Последствия экологического инцидента ликвидировали сотрудники городского центра гигиены, комитета охраны окружающей среды. 

Спасатели установили заглушки и заградительные ленты. Пораженный участок реки удалось локализовать и не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов. Пробы воды отправлены на экспертизу. Источник и причины выброса в реку выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Сотрудниками комитета совместно с лабораторией аналитического контроля Минприроды были отобраны пробы реки Свислочь выше течения, ниже течения и непосредственно сам выпуск в реку. Сейчас идет работа по установлению виновников происшедшего.  Отбираются пробы по колодцам, которые идут непосредственно к реке Свислочь.

# происшествия # Реки Минска # Сергей Серапин

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