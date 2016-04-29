Покорение крана и попытка самосожжения: новые подробности резонансных ЧП в Минске

Новости Беларуси. Два резонансных случая накануне произошли в Минске. 29 апреля стали известны новые подробности. Напомню, в одном из случаев мужчина пытался публично сжечь себя на Октябрьской площади. Жизнь ему спасли сотрудники ОМОНа, которые в тот момент находились неподалеку.

Другой инцидент произошёл на стройплощадке по реконструкции стадиона «Динамо». Там гость из Витебска забрался на башенный кран с требованием решить его финансовые проблемы.

От дефицита внимания Дмитрий теперь точно не страдает. Накануне 25-летний витебчанин взобрался на башенный кран и просидел там более 5 часов. С высоты птичьего полета парень рассказывал о своей проблеме. А именно – одна из частных фирм в Витебске задолжала отделочнику 64 миллиона рублей. После похода по инстанциям, в которых, кстати, дело решили в его пользу, Дмитрий решил, что к его проблеме нужно подключить и публику.

В столицу Дмитрий приехал подготовленным. С собой парень взял полный пакет документов, подтверждающий его слова. С ними уже ознакомились соответствующие службы. Но о своих грехах парень тактично умолчал. Дмитрий находится под домашним арестом. Не так давно парень участвовал в разбое. И покидать Витебск не имел права.

Николай Хамиченок, председатель Витебского областного суда:

25 апреля 2016 года в суд Витебского района поступило уголовное дело по обвинению этого же Столярова Дмитрия Михайловича в совершении кражи имущества и в разбое, совершенном повторно. Мера пресечения в виде домашнего ареста.

И совсем не вяжется эта история с тем слухом, что парень якобы служил в правоохранительных органах. Информацию о прошлом в погонах опровергли и в милиции.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В некоторых интернет-источниках была озвучена информация, что он является или являлся сотрудником правоохранительных органов – служил в ОМОНе. Это не так. Эта информация не соответствует действительности. Сегодня утром он вернулся домой, по месту проживания в город Витебск. Сейчас и правоохранительные органы, и все инстанции, которые задействованы в решении этого вопроса, сейчас находятся все там.

В то время, когда Дмитрий выдвигал свои требования на башенном кране, неподалеку, в центре столицы, произошел еще один инцидент.

На Октябрьской площади у знака «нулевой километр» 56-летний мужчина поджег себя прямо на глазах прохожих.

Жизнь ему спасли правоохранители, находящиеся в тот момент неподалеку. Все продолжалось не более полутора минут.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Им сейчас занимаются медики. Следственно-оперативная группа с места происшествия изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе предсмертную записку. В совокупности эти материалы нам позволяют считать ключевой именно версию суицида.

Скорее всего, причиной такого отчаянного поступка мужчины стали его личные отношения с бывшей женой и сыном. После развода, минчанин был не доволен частотой встреч с мальчиком. Вместе с предсмертной запиской у мужчины нашли папку с документами, которые подтверждают эту версию. Тем не менее, сейчас в центре внимания его жизнь, за которую борются медики. По последним данным, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.