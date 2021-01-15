«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Денежные средства для этих целей, как рассказали следователи, предоставлялись фондом ByHelp.
Куда уходят деньги, которые белорусы жертвуют на поддержку протестов? Очередное разоблачение Игоря Тура
Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось выйти на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска, которыми оказались журналист Андрей Александров и его сожительница. При задержании у них изъяли более 100 тысяч долларов и евро. В лучших детективных традициях деньги оставляли в различных локациях в виде закладок.
Мы приехали в какое-то поле, там стоял какой-то столб. Это было поздним вечером. Мы нашли этот столб, к которому был приделан пакет. Сообщил Леончику.
В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся в следственном изоляторе.