«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

Денежные средства для этих целей, как рассказали следователи, предоставлялись фондом ByHelp.

Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось выйти на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска, которыми оказались журналист Андрей Александров и его сожительница. При задержании у них изъяли более 100 тысяч долларов и евро. В лучших детективных традициях деньги оставляли в различных локациях в виде закладок.

Мы приехали в какое-то поле, там стоял какой-то столб. Это было поздним вечером. Мы нашли этот столб, к которому был приделан пакет. Сообщил Леончику.

В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся в следственном изоляторе.