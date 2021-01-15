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В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице

15 января 2021 14:07
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Новости Беларуси. Ночью 15 января в Минском районе фура наехала на дорожное ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло на 15-м километре автодороги М14.

В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице-1

53-летний водитель-россиянин ехал со стороны трассы Минск – Гродно в направлении Минска. Он не учел погодные условия, выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Мужчина с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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