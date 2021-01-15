Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев. Начиная с сентября 2020 года и до задержания они успели похитить 20 авто общей стоимостью более миллиона евро.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников взяли в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер. Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси. Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей.