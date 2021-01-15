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Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси

15 января 2021 10:45
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Новости Беларуси. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Они попались на краже кроссовера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси-1

Криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев. Начиная с сентября 2020 года и до задержания они успели похитить 20 авто общей стоимостью более миллиона евро.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:  
Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников взяли в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер.  

Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси.  

Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей.  

Угнали 20 автомобилей на миллион евро. В Германии задержали автоворов из Беларуси-7

Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.  

# Кража # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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