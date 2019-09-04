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В Буда-Кошелёво мальчик написал нецензурные слова на машине десанта

04 сентября 2019 10:05
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Новости Беларуси. Мальчик написал нецензурные слова на боевой машине десанта в Буда-Кошелево.

По информации УВД Гомельского облисполкома, третьего сентября местный житель сообщил правоохранителям, что на машине десанта, которая установлена на улице Ленина, неизвестные нанесли нецензурные слова аэрозольной краской.

Выехавшие на место оперативники констатировали надпись черного цвета на боковой части машины. Было нанесено два слова. Судя по почерку и ошибкам, их написали подростки. Через дорогу от мемориального комплекса находится детская площадка. Там дети рассказали, что недавно баллончик с краской видели у парня. Он красил свой самокат. Позже был найден подросток. Он рассказал, что у него была краска, но он ей не писал на машине десанта. Это сделал его 9-летний знакомый.

В Буда-Кошелёво мальчик написал нецензурные слова на машине десанта-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Вечером он был найден. Мальчик сначала не признавался в содеянном, но позже все-таки рассказал о поступке. Выяснилось, что ребенок хотел показаться взрослым рядом со своими старшими друзьями и поэтому сделал надпись.  

С правонарушителем проведут профилактическую беседу, а его мама посетит заседание комиссии по делам несовершеннолетних.  

Недавно в Лиде дети нашли молоток и повредили тридцать надгробий (читать дальше).  

# Хулиганство # происшествия

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