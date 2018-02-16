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В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека

16 февраля 2018 07:51
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Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в ДТП в Брестском районе столкнулись Audi A4 и Toyota Yaris. Три человека пострадали.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, оба автомобиля ехали по автодороге М1-Е30 в сторону Бреста.  

В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Перед перекрёстком на д.Тэльмы-2 Audi A4 столкнулся с двигавшемся в попутном направлении Toyota Yaris. За рулём первой машины находился нетрезвый 23-летний житель деревни Тельмы. Вторым автомобилем управлял 33-летний брестчанин. С ним также ехали ещё два жителя Бреста.  

В ДТП пострадали водитель, 55-летний и 26-летняя пассажиры Toyota Yaris. Пострадавших госпитализировали.  

В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.  

Зимой 2018 года в Толочинском районе микроавтобус врезался в фуру.  

Пострадали 3 человека – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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