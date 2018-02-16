В Брестском районе при столкновении Audi A4 и Toyota Yaris пострадали три человека

Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в ДТП в Брестском районе столкнулись Audi A4 и Toyota Yaris. Три человека пострадали. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, оба автомобиля ехали по автодороге М1-Е30 в сторону Бреста.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Перед перекрёстком на д.Тэльмы-2 Audi A4 столкнулся с двигавшемся в попутном направлении Toyota Yaris. За рулём первой машины находился нетрезвый 23-летний житель деревни Тельмы. Вторым автомобилем управлял 33-летний брестчанин. С ним также ехали ещё два жителя Бреста. В ДТП пострадали водитель, 55-летний и 26-летняя пассажиры Toyota Yaris. Пострадавших госпитализировали.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома