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В брестском парке на школьницу упала ветка. Девочка в реанимации

10 мая 2018 08:24
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Новости Беларуси. В Бресте 9 мая около пяти вечера спасателям сообщили о падении ветки на палатку для торговли и пешеходную дорожку в парке культуры и отдыха по улице Ленина.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, из-за падения ветки пострадала 11-летняя школьница. Девочку доставили в реанимацию.  

Во второй половине дня в Бресте начался ливень. С 17:12 до 17:35 спасателям поступило пять сообщений о падении деревьев. Сотрудники МЧС распилили деревья, а дальнейшей уборкой занимались коммунальники.  

Летом прошлого года в Вилейском районе на автомобиль упало дерево.  

Погибла находившаяся в машине школьница – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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