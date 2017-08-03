Туча бахнула, аж хата задрожала: жители Вилейки об урагане 2 августа

Новости Беларуси. Более полутысячи обесточенных населенных пунктов и гибель ребенка – это уже последствия непогоды, которая обрушилась накануне на минский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастный случай произошел в Вилейском районе. Многодетную семью из Молодечно стихия застала в дороге. Переждать решили в машине. В результате упавшего на автомобиль дерева погибла девочка. Татьяна Ревизоре с подробностями.

Тамара Атолка, житель Вилейки:

Это было днём – в 3 часа, наверное. Темно, туча нашла. Как бахнула. Аж хата задрожала. Вышла, крыша лежит на огороде

Глядя на родной дом, а точнее на то, что от него осталось, Тамара Константиновна едва сдерживает слезы. Такой бури не помнят даже старожилы. Сорванный шифер, поврежденный дымоход и вопрос, на который у нее – на девятом десятке лет – нет ответа, как это все восстановить.

В эпицентре грозового фронта Вилейский район оказывается третий раз за лето. Правда, этот удар стихии был самым сильным. Порывы ветра достигали более двадцати трех метров в секунду. Десятки частных домов и хозпостроек остались без кровли. Буря повредила крыши двух многоэтажек. В некоторых из них выбило стекла.

Поверить и, правда было непросто. Семья мечтала переехать за город. Четыре года стоили дом. За несколько секунд буря снесла весь второй этаж! Крыша, вот так минуя соседский забор, улетела – представьте – на триста метров. Светлана Афанасченко, житель Вилейки:

Полкрыши на соседней улице лежало, полкрыши у соседа через забор. Стеклопакеты стояли на втором этаже, всё поразрывало. Сил сколько вложено. К счастью, что никто не пострадал, все живы остались.

Но, к сожалению, без жертв вчера не обошлось. Многодетную семью из Молодечно стихия застала в дороге. Переждать ураган решили в машине. Кто бы мог подумать, что на автомобиль упадет дерево.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного Комитета Республики Беларусь:

Девочка 2006 года рождения, ученица 6 класса, к сожалению, погибла от травм, которые произошли по трагической случайности. Случаи падения деревьев исчисляются даже не десятками. В том числе на автомобили. Под натиском непогоды сдавались даже исполины.

Татьяна Ревизоре, СТВ: